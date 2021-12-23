Смирнова Моревьяна Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиС 1946 по 1947
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Егор Кузьмич
Мать: Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Николай Александрович
Отец ребёнка: Смирнов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смирнов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Василий Александрович
Отец ребёнка: Смирнов Александр
Смерть
С 1946 по 1947