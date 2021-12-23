Смирнова Моревьяна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Моревьяна Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

С 1946 по 1947

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Егор Кузьмич

Мать: Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Николай Александрович

Отец ребёнка: Смирнов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Василий Александрович

Отец ребёнка: Смирнов Александр

Смерть
С 1946 по 1947

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