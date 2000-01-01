Смирнов Василий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Василий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смирнов Александр

Мать: Смирнова Моревьяна Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Смирнова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукинова Галина Васильевна

Мать ребёнка: Смирнова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Смирнова Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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