Смирнов Василий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Смирнов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Смирнова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукинова Галина Васильевна
Мать ребёнка: Смирнова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Смирнова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно