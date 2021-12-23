Смирнова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Сестра – Мария Ивановна Серебрякова. Но это сестра Серебрякова, она может быть замуж уже вышла. И известны ее дети, например – тетя Тамара, дядя Леня.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Василий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Смирнов Василий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Смирнов Василий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукинова (Смирнова) Галина Васильевна

Отец ребёнка: Смирнов Василий Александрович

Смерть
Неизвестно

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