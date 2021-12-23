Смирнова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Сестра – Мария Ивановна Серебрякова. Но это сестра Серебрякова, она может быть замуж уже вышла. И известны ее дети, например – тетя Тамара, дядя Леня.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Смирнов Василий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Смирнов Василий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукинова (Смирнова) Галина Васильевна
Отец ребёнка: Смирнов Василий Александрович
Смерть
Неизвестно