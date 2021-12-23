Смирнов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Моревьяна Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Николай Александрович

Мать ребёнка: Смирнова Моревьяна Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Василий Александрович

Мать ребёнка: Смирнова Моревьяна Егоровна

Смерть
Неизвестно

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