Егор Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егор Кузьмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузьма

Мать: не указана

Был в солдатах 25 лет, и вот когда он вернулся, только тогда он смог семью завести, поэтому у него могут быть очень поздние из-за этого дети. Семья жила в в деревне Бугры.
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Смирнова Моревьяна Егоровна

Мать ребёнка: Ульяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна

Смерть
Неизвестно
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