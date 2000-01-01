Егор Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузьма
Мать: не указана
Был в солдатах 25 лет, и вот когда он вернулся, только тогда он смог семью завести, поэтому у него могут быть очень поздние из-за этого дети. Семья жила в в деревне Бугры.
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Смирнова Моревьяна Егоровна
Мать ребёнка: Ульяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна
Смерть
Неизвестно