Касьянова (Елисеева) Мария Флорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касьянова (Елисеева) Мария Флорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Елисеев Флор Павлович

Мать: Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Касьянов Федор Евдокимович

Отец ребёнка: Касьянов Евдоким Васильевич

Бракосочетание
05.11.1886

Муж: Касьянов Евдоким Васильевич

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.02.1890

Дочь: (Касьянова) Анна Евдокимовна

Отец ребёнка: Касьянов Евдоким Васильевич

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Касьянов Константин евдокимович

Отец ребёнка: Касьянов Евдоким Васильевич

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.12.1893

Дочь: (Касьянова) Ульяна Евдокимовна

Отец ребёнка: Касьянов Евдоким Васильевич

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.05.1896

Сын: Касьянов (Kasyanov) Михаил (Mikhail Yevdokimovich)

Отец ребёнка: Касьянов Евдоким Васильевич

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.04.1898

Дочь: (Касьянов) Александра Евдокимовна

Отец ребёнка: Касьянов Евдоким Васильевич

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.07.1899

Сын: Касьянов Борис Евдокимович

Отец ребёнка: Касьянов Евдоким Васильевич

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.03.1902

Сын: Касьянов Василий Евдокимович

Отец ребёнка: Касьянов Евдоким Васильевич

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.02.1907

Дочь: (Касьянова) Евгения Евдокимовна

Отец ребёнка: Касьянов Евдоким Васильевич

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.08.1910

Дочь: (Касьянова) Евдокия Евдокимовна

Отец ребёнка: Касьянов Евдоким Васильевич

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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