Касьянова (Елисеева) Мария Флорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Елисеев Флор Павлович
Мать: Евдокия Андреевна
Сын: Касьянов Федор Евдокимович
Отец ребёнка: Касьянов Евдоким Васильевич
Дочь: (Касьянова) Анна Евдокимовна
Отец ребёнка: Касьянов Евдоким Васильевич
Сын: Касьянов Константин евдокимович
Отец ребёнка: Касьянов Евдоким Васильевич
Дочь: (Касьянова) Ульяна Евдокимовна
Отец ребёнка: Касьянов Евдоким Васильевич
Дочь: (Касьянов) Александра Евдокимовна
Отец ребёнка: Касьянов Евдоким Васильевич
Сын: Касьянов Борис Евдокимович
Отец ребёнка: Касьянов Евдоким Васильевич
Сын: Касьянов Василий Евдокимович
Отец ребёнка: Касьянов Евдоким Васильевич
Дочь: (Касьянова) Евгения Евдокимовна
Отец ребёнка: Касьянов Евдоким Васильевич
Дочь: (Касьянова) Евдокия Евдокимовна
Отец ребёнка: Касьянов Евдоким Васильевич