Касьянов Евдоким Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Бракосочетание
05.11.1886
Жена: Касьянова Мария Флорова
Рождение ребёнка
02.02.1890
Дочь: Анна Евдокимовна
Мать ребёнка: Касьянова Мария Флорова
Рождение ребёнка
1891
Сын: Касьянов Константин евдокимович
Мать ребёнка: Касьянова Мария Флорова
Рождение ребёнка
21.12.1893
Дочь: Ульяна Евдокимовна
Мать ребёнка: Касьянова Мария Флорова
Рождение ребёнка
20.05.1896
Сын: Касьянов (kasyanov) Михаил (Mikhail Yevdokimovich)
Мать ребёнка: Касьянова Мария Флорова
Рождение ребёнка
14.04.1898
Дочь: Александра Евдокимовна
Мать ребёнка: Касьянова Мария Флорова
Рождение ребёнка
24.07.1899
Сын: Касьянов Борис Евдокимович
Мать ребёнка: Касьянова Мария Флорова
Рождение ребёнка
21.03.1902
Сын: Касьянов Василий Евдокимович
Мать ребёнка: Касьянова Мария Флорова
Рождение ребёнка
20.02.1907
Дочь: Евгения Евдокимовна
Мать ребёнка: Касьянова Мария Флорова
Рождение ребёнка
04.08.1910
Дочь: Евдокия Евдокимовна
Мать ребёнка: Касьянова Мария Флорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Касьянов Федор Евдокимович
Мать ребёнка: Касьянова Мария Флорова
Смерть
Неизвестно