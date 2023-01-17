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Касьянов Евдоким Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Касьянов Василий Сергеевич

Мать: Касьянова Авдотья Матвеева

Бракосочетание
05.11.1886

Жена: Касьянова Мария Флорова

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.02.1890

Дочь: Анна Евдокимовна

Мать ребёнка: Касьянова Мария Флорова

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Касьянов Константин евдокимович

Мать ребёнка: Касьянова Мария Флорова

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.12.1893

Дочь: Ульяна Евдокимовна

Мать ребёнка: Касьянова Мария Флорова

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.05.1896

Сын: Касьянов (kasyanov) Михаил (Mikhail Yevdokimovich)

Мать ребёнка: Касьянова Мария Флорова

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.04.1898

Дочь: Александра Евдокимовна

Мать ребёнка: Касьянова Мария Флорова

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.07.1899

Сын: Касьянов Борис Евдокимович

Мать ребёнка: Касьянова Мария Флорова

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.03.1902

Сын: Касьянов Василий Евдокимович

Мать ребёнка: Касьянова Мария Флорова

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.02.1907

Дочь: Евгения Евдокимовна

Мать ребёнка: Касьянова Мария Флорова

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.08.1910

Дочь: Евдокия Евдокимовна

Мать ребёнка: Касьянова Мария Флорова

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Касьянов Федор Евдокимович

Мать ребёнка: Касьянова Мария Флорова

Смерть
Неизвестно
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