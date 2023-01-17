Елисеев Флор Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Рождение ребёнка
02.07.1867
Мать ребёнка: Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
17.09.1868
Дочь: София Флоровна
Мать ребёнка: Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Касьянова Мария Флорова
Мать ребёнка: Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
14.01.1877
Сын: Елисеев Афанасий Флорович
Мать ребёнка: Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
27.03.1882
Мать ребёнка: Евдокия Андреевна
Смерть
Неизвестно