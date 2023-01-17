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Елисеев Флор Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Елисеев Павел Савельевич

Мать: Елисеева Варвара Гавриловна

Рождение ребёнка
02.07.1867

Сын: Елисеев Анирий Флорович

Мать ребёнка: Евдокия Андреевна

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.09.1868

Дочь: София Флоровна

Мать ребёнка: Евдокия Андреевна

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Касьянова Мария Флорова

Мать ребёнка: Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
1874

Сын: Елисеев Лука Флорович

Мать ребёнка: Евдокия Андреевна

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.01.1877

Сын: Елисеев Афанасий Флорович

Мать ребёнка: Евдокия Андреевна

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.03.1882

Сын: Елисеев Никита Флоров

Мать ребёнка: Евдокия Андреевна

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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