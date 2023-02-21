Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.07.1867

Сын: Елисеев Анирий Флорович

Отец ребёнка: Елисеев Флор Павлович

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.09.1868

Дочь: София Флоровна

Отец ребёнка: Елисеев Флор Павлович

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Касьянова Мария Флорова

Отец ребёнка: Елисеев Флор Павлович

Рождение ребёнка
1874

Сын: Елисеев Лука Флорович

Отец ребёнка: Елисеев Флор Павлович

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.01.1877

Сын: Елисеев Афанасий Флорович

Отец ребёнка: Елисеев Флор Павлович

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.03.1882

Сын: Елисеев Никита Флоров

Отец ребёнка: Елисеев Флор Павлович

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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