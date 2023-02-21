Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.07.1867
Отец ребёнка: Елисеев Флор Павлович
Рождение ребёнка
17.09.1868
Дочь: София Флоровна
Отец ребёнка: Елисеев Флор Павлович
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Касьянова Мария Флорова
Отец ребёнка: Елисеев Флор Павлович
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Елисеев Флор Павлович
Рождение ребёнка
14.01.1877
Сын: Елисеев Афанасий Флорович
Отец ребёнка: Елисеев Флор Павлович
Рождение ребёнка
27.03.1882
Отец ребёнка: Елисеев Флор Павлович
Смерть
Неизвестно