Глушенков Федор Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Глушенкова Евдокия (Авдотья)
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Медведева Елена Федорова
Мать ребёнка: Глушенкова Евдокия (Авдотья)
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Глушенкова Евдокия (Авдотья)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно