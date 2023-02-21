Глушенков Федор Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлушенков Федор Андреев

Глушенков Федор Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Глушенков Михаил Федоров

Мать ребёнка: Глушенкова Евдокия (Авдотья)

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Медведева Елена Федорова

Мать ребёнка: Глушенкова Евдокия (Авдотья)

Рождение ребёнка
1821

Сын: Глушенков Федор Федоров

Мать ребёнка: Глушенкова Евдокия (Авдотья)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глушенкова Евдокия (Авдотья)

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close