Глушенков Михаил Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Бракосочетание
13.06.1834
По жениху Поручители Онагожь села Рачейки казенныя кресьянѣ Тимофей Дмитревъ Голубевъ, Степанъ Яковлевъ Гушенкофъ, Илья Иванофъ; по невесте Фирсъ Иванофъ, Илья Дмитревъ, Иванъ Левоньтьевъ | Казанская ... Показать все
Рождение ребёнка
02.08.1840
Сын: Глушенков Василий Михайлов
Мать ребёнка: Глушенкова Дарья Максимова
Смерть
Неизвестно