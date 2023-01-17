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Глушенков Михаил Федоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Глушенков Федор Андреев

Мать: Глушенкова Евдокия (Авдотья)

Бракосочетание
13.06.1834

Жена: Глушенкова Дарья Максимова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
По жениху Поручители Онагожь села Рачейки казенныя кресьянѣ Тимофей Дмитревъ Голубевъ, Степанъ Яковлевъ Гушенкофъ, Илья Иванофъ; по невесте Фирсъ Иванофъ, Илья Дмитревъ, Иванъ Левоньтьевъ | Казанская ... Показать все
Рождение ребёнка
02.08.1840

Сын: Глушенков Василий Михайлов

Мать ребёнка: Глушенкова Дарья Максимова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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