Глушенкова (Куракина) Дарья Максимова
Место рождения
Дата рождения03.03.1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1816
Отец: Куракин Максим Леонтьев
Мать: Куракина Дарья Ефимова
Крещение
08.03.1816
воспреемники: Економические крестьяне Илья? Куракин и Авдотья Ефимова | Казанская церковь
Бракосочетание
13.06.1834
По жениху Поручители Онагожь села Рачейки казенныя кресьянѣ Тимофей Дмитревъ Голубевъ, Степанъ Яковлевъ Гушенкофъ, Илья Иванофъ; по невесте Фирсъ Иванофъ, Илья Дмитревъ, Иванъ Левоньтьевъ | Казанская ... Показать все
Рождение ребёнка
02.08.1840
Сын: Глушенков Василий Михайлов
Отец ребёнка: Глушенков Михаил Федоров
Смерть
Неизвестно