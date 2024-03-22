Глушенкова (Куракина) Дарья Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлушенкова (Куракина) Дарья Максимова

Глушенкова (Куракина) Дарья Максимова

Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

03.03.1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1816

Отец: Куракин Максим Леонтьев

Мать: Куракина Дарья Ефимова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
08.03.1816
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Економические крестьяне Илья? Куракин и Авдотья Ефимова | Казанская церковь
Бракосочетание
13.06.1834

Муж: Глушенков Михаил Федоров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
По жениху Поручители Онагожь села Рачейки казенныя кресьянѣ Тимофей Дмитревъ Голубевъ, Степанъ Яковлевъ Гушенкофъ, Илья Иванофъ; по невесте Фирсъ Иванофъ, Илья Дмитревъ, Иванъ Левоньтьевъ | Казанская ... Показать все
Рождение ребёнка
02.08.1840

Сын: Глушенков Василий Михайлов

Отец ребёнка: Глушенков Михаил Федоров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close