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Куракин Максим Леонтьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1796

Отец: Куракин Леонтий Иванов

Мать: не указана

Бракосочетание
23.10.1814

Жена: Куракина Дарья Ефимова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители - Петръ Алексевъ, Петръ Денисовъ, Никита Ивановъ | Казанская церковь
Рождение ребёнка
03.03.1816

Дочь: Глушенкова Дарья Максимова

Мать ребёнка: Куракина Дарья Ефимова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Куракин Иван Максимов

Мать ребёнка: Куракина Дарья Ефимова

Рождение ребёнка
03.02.1821

Сын: Куракин Парфений Максимов

Мать ребёнка: Куракина Дарья Ефимова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.01.1824

Сын: Куракин Афанасий Максимов

Мать ребёнка: Куракина Дарья Ефимова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.04.1828

Дочь: Мавра Леонтьева

Мать ребёнка: Куракина Дарья Ефимова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.05.1829

Дочь: Феодосья Максимова

Мать ребёнка: Куракина Дарья Ефимова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.09.1831

Дочь: Мария Максимова

Мать ребёнка: Куракина Дарья Ефимова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Военная служба
Вычислено 1831
Рождение ребёнка
23.05.1836

Сын: Куракин Михаил Максимов

Мать ребёнка: Куракина Дарья Ефимова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
23.10.1841

Жена: Куракина Марья Васильева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
По женихѣ поручители онаго жь села Рачейки уделная кресьянѣ Василиі Борисовъ Яготкинъ, Иванъ Ивановъ Куркинъ, Яфимъ Петровъ Трегубовъ; по невести онаго жь села уделная кресьянѣ Радионъ Яковлевъ Добряк... Показать все
Смерть
Неизвестно
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