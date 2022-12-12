Куракин Максим Леонтьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1796
Отец: Куракин Леонтий Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
23.10.1814
Жена: Куракина Дарья Ефимова
поручители - Петръ Алексевъ, Петръ Денисовъ, Никита Ивановъ | Казанская церковь
Рождение ребёнка
03.03.1816
Дочь: Глушенкова Дарья Максимова
Мать ребёнка: Куракина Дарья Ефимова
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Куракина Дарья Ефимова
Рождение ребёнка
03.02.1821
Сын: Куракин Парфений Максимов
Мать ребёнка: Куракина Дарья Ефимова
Рождение ребёнка
12.01.1824
Сын: Куракин Афанасий Максимов
Мать ребёнка: Куракина Дарья Ефимова
Рождение ребёнка
29.04.1828
Дочь: Мавра Леонтьева
Мать ребёнка: Куракина Дарья Ефимова
Рождение ребёнка
24.05.1829
Дочь: Феодосья Максимова
Мать ребёнка: Куракина Дарья Ефимова
Рождение ребёнка
02.09.1831
Дочь: Мария Максимова
Мать ребёнка: Куракина Дарья Ефимова
Военная служба
Вычислено 1831
Рождение ребёнка
23.05.1836
Мать ребёнка: Куракина Дарья Ефимова
Бракосочетание
23.10.1841
Жена: Куракина Марья Васильева
По женихѣ поручители онаго жь села Рачейки уделная кресьянѣ Василиі Борисовъ Яготкинъ, Иванъ Ивановъ Куркинъ, Яфимъ Петровъ Трегубовъ; по невести онаго жь села уделная кресьянѣ Радионъ Яковлевъ Добряк... Показать все
Смерть
Неизвестно