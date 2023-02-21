Куракина (Трегубова) Дарья Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куракина (Трегубова) Дарья Ефимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1797

Дата смерти

12.08.1841

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1797

Отец: Трегубов Ефим Петров

Мать: Трегубова Агафья

Бракосочетание
23.10.1814

Муж: Куракин Максим Леонтьев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители - Петръ Алексевъ, Петръ Денисовъ, Никита Ивановъ | Казанская церковь
Рождение ребёнка
03.03.1816

Дочь: Глушенкова Дарья Максимова

Отец ребёнка: Куракин Максим Леонтьев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Куракин Иван Максимов

Отец ребёнка: Куракин Максим Леонтьев

Рождение ребёнка
03.02.1821

Сын: Куракин Парфений Максимов

Отец ребёнка: Куракин Максим Леонтьев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.01.1824

Сын: Куракин Афанасий Максимов

Отец ребёнка: Куракин Максим Леонтьев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.04.1828

Дочь: Мавра Леонтьева

Отец ребёнка: Куракин Максим Леонтьев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.05.1829

Дочь: Феодосья Максимова

Отец ребёнка: Куракин Максим Леонтьев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.09.1831

Дочь: Мария Максимова

Отец ребёнка: Куракин Максим Леонтьев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.05.1836

Сын: Куракин Михаил Максимов

Отец ребёнка: Куракин Максим Леонтьев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
12.08.1841
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: отъ родовъ | отъ родовъ
Похороны
14.08.1841
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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