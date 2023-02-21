Куракина (Трегубова) Дарья Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1797
Дата смерти12.08.1841
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1797
Отец: Трегубов Ефим Петров
Мать: Трегубова Агафья
Бракосочетание
23.10.1814
поручители - Петръ Алексевъ, Петръ Денисовъ, Никита Ивановъ | Казанская церковь
Рождение ребёнка
03.03.1816
Дочь: Глушенкова Дарья Максимова
Отец ребёнка: Куракин Максим Леонтьев
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Куракин Максим Леонтьев
Рождение ребёнка
03.02.1821
Сын: Куракин Парфений Максимов
Отец ребёнка: Куракин Максим Леонтьев
Рождение ребёнка
12.01.1824
Сын: Куракин Афанасий Максимов
Отец ребёнка: Куракин Максим Леонтьев
Рождение ребёнка
29.04.1828
Дочь: Мавра Леонтьева
Отец ребёнка: Куракин Максим Леонтьев
Рождение ребёнка
24.05.1829
Дочь: Феодосья Максимова
Отец ребёнка: Куракин Максим Леонтьев
Рождение ребёнка
02.09.1831
Дочь: Мария Максимова
Отец ребёнка: Куракин Максим Леонтьев
Рождение ребёнка
23.05.1836
Отец ребёнка: Куракин Максим Леонтьев
Смерть
12.08.1841
Причина смерти: отъ родовъ | отъ родовъ
Похороны
14.08.1841
на отведенном кладбище при Казанской церкви