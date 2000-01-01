Глушенкова Евдокия (Авдотья)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Глушенков Федор Андреев
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Медведева Елена Федорова
Отец ребёнка: Глушенков Федор Андреев
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Глушенков Федор Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно