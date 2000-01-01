Глушенкова Евдокия (Авдотья) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глушенкова Евдокия (Авдотья)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Глушенков Михаил Федоров

Отец ребёнка: Глушенков Федор Андреев

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Медведева Елена Федорова

Отец ребёнка: Глушенков Федор Андреев

Рождение ребёнка
1821

Сын: Глушенков Федор Федоров

Отец ребёнка: Глушенков Федор Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глушенков Федор Андреев

Смерть
Неизвестно
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