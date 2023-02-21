Медведева (Глушенкова) Елена Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева (Глушенкова) Елена Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1789 г.р.

Мать

Вычислено 1793 г.р.

Муж

Вычислено 1809 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Глушенков Федор Андреев

Мать: Глушенкова Евдокия (Авдотья)

Бракосочетание
23.10.1838

Муж: Медведев Филип Афанасьев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Поручители: По жениху Онаго жь Села уделная кресьяне Матьвей Фѣдоровъ Живодеровъ, Степанъ Ефимовъ Немноновъ, Матьвей Козминъ Шишовъ, Иванъ Гавриловъ Биляковъ; по невесте Онаго жь села уделно кресьянѣ ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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