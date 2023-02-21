Медведева (Глушенкова) Елена Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Бракосочетание
23.10.1838
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Поручители: По жениху Онаго жь Села уделная кресьяне Матьвей Фѣдоровъ Живодеровъ, Степанъ Ефимовъ Немноновъ, Матьвей Козминъ Шишовъ, Иванъ Гавриловъ Биляковъ; по невесте Онаго жь села уделно кресьянѣ ... Показать все
Смерть
Неизвестно