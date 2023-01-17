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Глушенков Федор Федоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Глушенков Федор Андреев

Мать: Глушенкова Евдокия (Авдотья)

Бракосочетание
23.10.1839

Жена: Глушенкова Василиса (Васса) Егорова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: по женихь Онаго жь Села удѣльныя крестьяни Матьвѣй Козьминъ, Василій Фирсовъ Яготкинъ, Козьма Никитинъ; по невѣсте Онаго жь села удѣлныя крестьяни Панкратъ Васильевъ, Прокофий Никифорофъ, ... Показать все
Рождение ребёнка
24.01.1841

Дочь: Ксения Федорова

Мать ребёнка: Глушенкова Василиса (Васса) Егорова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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