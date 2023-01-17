Глушенков Федор Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Бракосочетание
23.10.1839
поручители: по женихь Онаго жь Села удѣльныя крестьяни Матьвѣй Козьминъ, Василій Фирсовъ Яготкинъ, Козьма Никитинъ; по невѣсте Онаго жь села удѣлныя крестьяни Панкратъ Васильевъ, Прокофий Никифорофъ, ... Показать все
Рождение ребёнка
24.01.1841
Дочь: Ксения Федорова
Мать ребёнка: Глушенкова Василиса (Васса) Егорова
Смерть
Неизвестно