Глушенкова (Муранкина) Василиса (Васса) Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Муранкин Егор Тихонов
Мать: не указана
Бракосочетание
23.10.1839
поручители: по женихь Онаго жь Села удѣльныя крестьяни Матьвѣй Козьминъ, Василій Фирсовъ Яготкинъ, Козьма Никитинъ; по невѣсте Онаго жь села удѣлныя крестьяни Панкратъ Васильевъ, Прокофий Никифорофъ, ... Показать все
Рождение ребёнка
24.01.1841
Дочь: Ксения Федорова
Отец ребёнка: Глушенков Федор Федоров
Смерть
Неизвестно