Глушенкова (Муранкина) Василиса (Васса) Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глушенкова (Муранкина) Василиса (Васса) Егорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Муранкин Егор Тихонов

Мать: не указана

Бракосочетание
23.10.1839

Муж: Глушенков Федор Федоров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: по женихь Онаго жь Села удѣльныя крестьяни Матьвѣй Козьминъ, Василій Фирсовъ Яготкинъ, Козьма Никитинъ; по невѣсте Онаго жь села удѣлныя крестьяни Панкратъ Васильевъ, Прокофий Никифорофъ, ... Показать все
Рождение ребёнка
24.01.1841

Дочь: Ксения Федорова

Отец ребёнка: Глушенков Федор Федоров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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