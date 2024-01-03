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Зольнов Ларион Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1718

Дата смерти

До 1764

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: Зольнов Семён Петров

Мать: Зольнова Агриппина Савина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зольнова Агафья Трофимова

Рождение ребёнка
1728

Сын: Ефим Ларионов

Мать ребёнка: Зольнова Агафья Трофимова

Рождение ребёнка
1751

Сын: Петр Ларионов

Мать ребёнка: Зольнова Агафья Трофимова

Рождение ребёнка
1756

Сын: Зольнов Василий Ларионов

Мать ребёнка: Зольнова Агафья Трофимова

Рождение ребёнка
1762

Дочь: (Зольнова) Татьяна Ларионова

Мать ребёнка: Зольнова Агафья Трофимова

Смерть
До 1764

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