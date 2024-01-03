Зольнов Ларион Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1718
Дата смертиДо 1764
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: Зольнов Семён Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1728
Сын: Ефим Ларионов
Мать ребёнка: Зольнова Агафья Трофимова
Рождение ребёнка
1751
Сын: Петр Ларионов
Мать ребёнка: Зольнова Агафья Трофимова
Рождение ребёнка
1756
Мать ребёнка: Зольнова Агафья Трофимова
Рождение ребёнка
1762
Дочь: (Зольнова) Татьяна Ларионова
Мать ребёнка: Зольнова Агафья Трофимова
Смерть
До 1764