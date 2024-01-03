Ефим Ларионов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Зольнов Ларион Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1762
Сын: Антон Ефимов
Мать ребёнка: Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1764
Сын: Илья Ефимов Старший
Мать ребёнка: Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1768
Сын: Илья Ефимов Младший
Мать ребёнка: Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Домна Ефимова
Мать ребёнка: Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Гликерия Ефимова
Мать ребёнка: Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Мария Ефимова
Мать ребёнка: Пелагея Иванова
Смерть
Неизвестно