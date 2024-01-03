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Ефим Ларионов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Зольнов Ларион Петров

Мать: Зольнова Агафья Трофимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
1762

Сын: Антон Ефимов

Мать ребёнка: Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
1764

Сын: Илья Ефимов Старший

Мать ребёнка: Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
1768

Сын: Илья Ефимов Младший

Мать ребёнка: Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Домна Ефимова

Мать ребёнка: Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Гликерия Ефимова

Мать ребёнка: Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Мария Ефимова

Мать ребёнка: Пелагея Иванова

Смерть
Неизвестно

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