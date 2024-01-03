Зольнов Семён Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1681
Дата смерти1748
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1681
Отец: Зольнов Петр Яковлев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1715
Мать ребёнка: Зольнова Агриппина Савина
Рождение ребёнка
1718
Мать ребёнка: Зольнова Агриппина Савина
Рождение ребёнка
1720
Мать ребёнка: Зольнова Агриппина Савина
Смерть
1748