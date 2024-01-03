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Зольнов Семён Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1681

Дата смерти

1748

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1681

Отец: Зольнов Петр Яковлев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зольнова Агриппина Савина

Рождение ребёнка
1715

Сын: Зольнов Николай Петров

Мать ребёнка: Зольнова Агриппина Савина

Рождение ребёнка
1718

Сын: Зольнов Ларион Петров

Мать ребёнка: Зольнова Агриппина Савина

Рождение ребёнка
1720

Сын: Зольнов Мартын Семенов

Мать ребёнка: Зольнова Агриппина Савина

Смерть
1748

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