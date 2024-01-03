Зольнова Агриппина Савина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зольнова Агриппина Савина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1689

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689

Отец: Савва

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1715

Сын: Зольнов Николай Петров

Отец ребёнка: Зольнов Семён Петров

Рождение ребёнка
1718

Сын: Зольнов Ларион Петров

Отец ребёнка: Зольнов Семён Петров

Рождение ребёнка
1720

Сын: Зольнов Мартын Семенов

Отец ребёнка: Зольнов Семён Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зольнов Семён Петров

Смерть
Неизвестно
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