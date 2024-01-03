Зольнова Агриппина Савина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1689
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689
Отец: Савва
Рождение ребёнка
1715
Отец ребёнка: Зольнов Семён Петров
Рождение ребёнка
1718
Отец ребёнка: Зольнов Семён Петров
Рождение ребёнка
1720
Отец ребёнка: Зольнов Семён Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зольнов Семён Петров
Смерть
Неизвестно