Зольнов Мартын Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗольнов Мартын Семенов

Зольнов Мартын Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

После 1779

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Зольнов Семён Петров

Мать: Зольнова Агриппина Савина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зольнова Евдокия Данилова

Рождение ребёнка
1747

Дочь: (Зольнова) Евдокия Мартынова

Мать ребёнка: Зольнова Евдокия Данилова

Рождение ребёнка
1748

Дочь: (Зольнова) Федосья Мартынова

Мать ребёнка: Зольнова Евдокия Данилова

Рождение ребёнка
1758

Дочь: (Зольнов) Акилина Мариынова

Мать ребёнка: Зольнова Евдокия Данилова

Рождение ребёнка
1761

Сын: Зольнов Василий Мартынов

Мать ребёнка: Зольнова Евдокия Данилова

Рождение ребёнка
1762

Сын: Зольнов Павел Мартынов

Мать ребёнка: Зольнова Евдокия Данилова

Смерть
После 1779

Мы используем куки для улучшения работы сайта.