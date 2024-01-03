Зольнов Мартын Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смертиПосле 1779
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: Зольнов Семён Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1747
Дочь: (Зольнова) Евдокия Мартынова
Мать ребёнка: Зольнова Евдокия Данилова
Рождение ребёнка
1748
Дочь: (Зольнова) Федосья Мартынова
Мать ребёнка: Зольнова Евдокия Данилова
Рождение ребёнка
1758
Дочь: (Зольнов) Акилина Мариынова
Мать ребёнка: Зольнова Евдокия Данилова
Рождение ребёнка
1761
Мать ребёнка: Зольнова Евдокия Данилова
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: Зольнова Евдокия Данилова
Смерть
После 1779