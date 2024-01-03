Зольнова Евдокия Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зольнова Евдокия Данилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

До 1771

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Даниил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зольнов Мартын Семенов

Рождение ребёнка
1747

Дочь: (Зольнова) Евдокия Мартынова

Отец ребёнка: Зольнов Мартын Семенов

Рождение ребёнка
1748

Дочь: (Зольнова) Федосья Мартынова

Отец ребёнка: Зольнов Мартын Семенов

Рождение ребёнка
1758

Дочь: (Зольнов) Акилина Мариынова

Отец ребёнка: Зольнов Мартын Семенов

Рождение ребёнка
1761

Сын: Зольнов Василий Мартынов

Отец ребёнка: Зольнов Мартын Семенов

Рождение ребёнка
1762

Сын: Зольнов Павел Мартынов

Отец ребёнка: Зольнов Мартын Семенов

Смерть
До 1771

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