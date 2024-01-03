Зольнова Евдокия Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смертиДо 1771
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Даниил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1747
Дочь: (Зольнова) Евдокия Мартынова
Отец ребёнка: Зольнов Мартын Семенов
Рождение ребёнка
1748
Дочь: (Зольнова) Федосья Мартынова
Отец ребёнка: Зольнов Мартын Семенов
Рождение ребёнка
1758
Дочь: (Зольнов) Акилина Мариынова
Отец ребёнка: Зольнов Мартын Семенов
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Зольнов Мартын Семенов
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Зольнов Мартын Семенов
Смерть
До 1771