Зольнова Агафья Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зольнова Агафья Трофимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зольнов Ларион Петров

Рождение ребёнка
1728

Сын: Ефим Ларионов

Отец ребёнка: Зольнов Ларион Петров

Рождение ребёнка
1742

Сын: Дмитрий Микулин

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1751

Сын: Петр Ларионов

Отец ребёнка: Зольнов Ларион Петров

Рождение ребёнка
1756

Сын: Зольнов Василий Ларионов

Отец ребёнка: Зольнов Ларион Петров

Рождение ребёнка
1762

Дочь: (Зольнова) Татьяна Ларионова

Отец ребёнка: Зольнов Ларион Петров

Смерть
Неизвестно

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