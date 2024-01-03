Зольнова Агафья Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1719
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1728
Сын: Ефим Ларионов
Отец ребёнка: Зольнов Ларион Петров
Рождение ребёнка
1742
Сын: Дмитрий Микулин
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1751
Сын: Петр Ларионов
Отец ребёнка: Зольнов Ларион Петров
Рождение ребёнка
1756
Отец ребёнка: Зольнов Ларион Петров
Рождение ребёнка
1762
Дочь: (Зольнова) Татьяна Ларионова
Отец ребёнка: Зольнов Ларион Петров
Смерть
Неизвестно