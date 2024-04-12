Фень Григорий Никитович
Место рождения
Дата рождения05.01.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1913
Военная служба
С 1935 по 05.06.1946
Одесса, Одеська область
ЦАМО РФ , шк-215, ящ-23
Рождение ребёнка
27.12.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фень Анна Ивановна
Рождение ребёнка
05.08.1940
Дочь: Жильцов Нина Григорьевна
Мать ребёнка: Фень Анна Ивановна
Военная награда
27.10.1945
Од.ВО Приказ № 1681 о награждении медалью "За победу над Германией ВОВ 1941-1945гг"
ЦАМО РФ , Ф - 138-12947-111
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фень Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно