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Фень Григорий Никитович

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Место рождения

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

05.01.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1940 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Военная служба
С 1935 по 05.06.1946
Одесса, Одеська область
ЦАМО РФ , шк-215, ящ-23
Рождение ребёнка
27.12.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фень Анна Ивановна

Рождение ребёнка
05.08.1940

Дочь: Жильцов Нина Григорьевна

Мать ребёнка: Фень Анна Ивановна

Военная награда
27.10.1945
Од.ВО Приказ № 1681 о награждении медалью "За победу над Германией ВОВ 1941-1945гг"
ЦАМО РФ , Ф - 138-12947-111
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фень Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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