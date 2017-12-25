Жильцов (Жильцова (Фень)) Нина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖильцов (Жильцова (Фень)) Нина Григорьевна

Жильцов (Жильцова (Фень)) Нина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1940

Дата смерти

25.12.2017

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

1915 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
1975 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1940

Отец: Фень Григорий Никитович

Мать: Фень Анна Ивановна

Рождение ребёнка
21.09.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.04.1975

Сын: Жильцов Александр Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
25.12.2017
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close