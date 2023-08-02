Фень (Фень (Кириленко)) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1915
Дата смерти01.05.1983
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1915
Рождение ребёнка
27.12.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фень Григорий Никитович
Рождение ребёнка
05.08.1940
Дочь: Жильцов Нина Григорьевна
Отец ребёнка: Фень Григорий Никитович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
01.05.1983