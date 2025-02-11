Салмин Павел Николаев 05.12.1847 — найти родственников по фамилии на Familio

Салмин Павел Николаев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 05.12.1847, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Наталья Васильева (Наталья Сергеева)1826 г.р.
Отец
Николай Алексеев1822 г.р.
Супруги
(Феодосия Сергеева) Феодора / Феодосия Сергеева1845 г.р.
Дети
Салмин Игнатий Павлович13.12.1869 г.р.
Сорокина Св-Во О Бр. 12.09.1939, Кистанова (Салмина) Агафия Павлова05.02.1872 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1847

Отец: Николай Алексеев

Мать: Наталья Васильева (Наталья Сергеева)

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

37 семья

Место жительства
1858
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

31 семья

Бракосочетание
12.01.1868

Жена: (Феодосия Сергеева) Феодора / Феодосия Сергеева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
13.12.1869

Сын: Салмин Игнатий Павлович

Мать ребёнка: (Феодосия Сергеева) Феодора / Феодосия Сергеева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
05.02.1872

Дочь: Сорокина Св-Во О Бр. 12.09.1939, Кистанова (Салмина) Агафия Павлова

Мать ребёнка: (Феодосия Сергеева) Феодора / Феодосия Сергеева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
08.10.1878

Дочь: (Салмина) Прасковья Павловна

Мать ребёнка: (Феодосия Сергеева) Феодора / Феодосия Сергеева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
28.04.1884

Сын: Салмин Яков Павлов

Мать ребёнка: (Феодосия Сергеева) Феодора / Феодосия Сергеева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
25.01.1887

Дочь: Анна Павлова

Мать ребёнка: (Феодосия Сергеева) Феодора / Феодосия Сергеева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
07.04.1889

Дочь: Ирина Павлова

Мать ребёнка: (Феодосия Сергеева) Феодора / Феодосия Сергеева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
26.07.1891

Сын: Салмин Стефан Павлов

Мать ребёнка: (Феодосия Сергеева) Феодора / Феодосия Сергеева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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