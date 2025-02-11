Салмин Павел Николаев
мужской, родился 05.12.1847, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьНаталья Васильева (Наталья Сергеева)1826 г.р.
ОтецНиколай Алексеев1822 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
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Мать ребёнка: (Феодосия Сергеева) Феодора / Феодосия Сергеева
Дочь: Сорокина Св-Во О Бр. 12.09.1939, Кистанова (Салмина) Агафия Павлова
Мать ребёнка: (Феодосия Сергеева) Феодора / Феодосия Сергеева
Дочь: (Салмина) Прасковья Павловна
Мать ребёнка: (Феодосия Сергеева) Феодора / Феодосия Сергеева
Сын: Салмин Яков Павлов
Мать ребёнка: (Феодосия Сергеева) Феодора / Феодосия Сергеева
Дочь: Анна Павлова
Мать ребёнка: (Феодосия Сергеева) Феодора / Феодосия Сергеева
Дочь: Ирина Павлова
Мать ребёнка: (Феодосия Сергеева) Феодора / Феодосия Сергеева
Сын: Салмин Стефан Павлов
Мать ребёнка: (Феодосия Сергеева) Феодора / Феодосия Сергеева