(Кистанова) Агафия Павлова
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: Анисия Макаровна
Отец ребёнка: Кистанов Макар
Бракосочетание
17.?.1895
Рождение ребёнка
28.02.1896
Сын: Сорокин Василий Миронович
Отец ребёнка: Сорокин Св-Во О Бр. 12.09.1939 Мирон Тимофеев
Рождение ребёнка
28.06.1899
Дочь: Ольга Мироновна
Отец ребёнка: Сорокин Св-Во О Бр. 12.09.1939 Мирон Тимофеев
Рождение ребёнка
13.03.1901
Сын: Сорокин Александр Миронович
Отец ребёнка: Сорокин Св-Во О Бр. 12.09.1939 Мирон Тимофеев
Рождение ребёнка
25.11.1902
Дочь: Варвара Мироновна
Отец ребёнка: Сорокин Св-Во О Бр. 12.09.1939 Мирон Тимофеев
Рождение ребёнка
19.01.1905
Дочь: Татьяна Мироновна
Отец ребёнка: Сорокин Св-Во О Бр. 12.09.1939 Мирон Тимофеев
Рождение ребёнка
27.03.1908
Дочь: Мария Мироновна
Отец ребёнка: Сорокин Св-Во О Бр. 12.09.1939 Мирон Тимофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кистанов Макар
Смерть
Неизвестно