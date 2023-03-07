(Кистанова) Агафия Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кистанова) Агафия Павлова

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Место рождения

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: Анисия Макаровна

Отец ребёнка: Кистанов Макар

Бракосочетание
17.?.1895

Муж: Сорокин Св-Во О Бр. 12.09.1939 Мирон Тимофеев

Рождение ребёнка
28.02.1896

Сын: Сорокин Василий Миронович

Отец ребёнка: Сорокин Св-Во О Бр. 12.09.1939 Мирон Тимофеев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.06.1899

Дочь: Ольга Мироновна

Отец ребёнка: Сорокин Св-Во О Бр. 12.09.1939 Мирон Тимофеев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.03.1901

Сын: Сорокин Александр Миронович

Отец ребёнка: Сорокин Св-Во О Бр. 12.09.1939 Мирон Тимофеев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.11.1902

Дочь: Варвара Мироновна

Отец ребёнка: Сорокин Св-Во О Бр. 12.09.1939 Мирон Тимофеев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.01.1905

Дочь: Татьяна Мироновна

Отец ребёнка: Сорокин Св-Во О Бр. 12.09.1939 Мирон Тимофеев

Рождение ребёнка
27.03.1908

Дочь: Мария Мироновна

Отец ребёнка: Сорокин Св-Во О Бр. 12.09.1939 Мирон Тимофеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кистанов Макар

Смерть
Неизвестно
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