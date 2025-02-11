(Кистанова) Анисия Макаровна 28.12.1891 — найти родственников по фамилии на Familio

(Кистанова) Анисия Макаровна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 28.12.1891, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 19.05.1909, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Кистанов, Солдат Макар Григорьев18.07.1871 г.р.
Мать
Сорокина Св-Во О Бр. 12.09.1939, Кистанова (Салмина) Агафия Павлова05.02.1872 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1891

Отец: Кистанов, Солдат Макар Григорьев

Мать: Сорокина Св-Во О Бр. 12.09.1939, Кистанова (Салмина) Агафия Павлова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
19.05.1909
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: от тифа

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