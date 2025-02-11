(Кистанова) Анисия Макаровна
женский, родилась 28.12.1891, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 19.05.1909, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецКистанов, Солдат Макар Григорьев18.07.1871 г.р.
МатьСорокина Св-Во О Бр. 12.09.1939, Кистанова (Салмина) Агафия Павлова05.02.1872 г.р.
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Рождение
28.12.1891
Отец: Кистанов, Солдат Макар Григорьев
Мать: Сорокина Св-Во О Бр. 12.09.1939, Кистанова (Салмина) Агафия Павлова
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
19.05.1909
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область