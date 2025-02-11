Кистанов, Солдат Макар Григорьев 18.07.1871 — найти родственников по фамилии на Familio

Кистанов, Солдат Макар Григорьев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 18.07.1871, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер До 10.09.1893

Отец
Кистанов (При Смерти Сына В 1892) Григорий ВасильевДо 1841 г.р.
Мать
Матрёна СемёноваДо 1841 г.р.
Супруги
Сорокина Св-Во О Бр. 12.09.1939, Кистанова (Салмина) Агафия Павлова05.02.1872 г.р.
Дети
(Кистанова) Анисия Макаровна28.12.1891 г.р.
Кистанов Сергей Макаров10.09.1893 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1871

Отец: Кистанов (При Смерти Сына В 1892) Григорий Васильев

Мать: Матрёна Семёнова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
21.01.1891

Жена: Сорокина Св-Во О Бр. 12.09.1939, Кистанова (Салмина) Агафия Павлова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
21.01.1891

Жена: Сорокина Св-Во О Бр. 12.09.1939, Кистанова (Салмина) Агафия Павлова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
28.12.1891

Дочь: (Кистанова) Анисия Макаровна

Мать ребёнка: Сорокина Св-Во О Бр. 12.09.1939, Кистанова (Салмина) Агафия Павлова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
10.09.1893

Сын: Кистанов Сергей Макаров

Мать ребёнка: Сорокина Св-Во О Бр. 12.09.1939, Кистанова (Салмина) Агафия Павлова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
До 10.09.1893

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