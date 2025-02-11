Кистанов, Солдат Макар Григорьев
мужской, родился 18.07.1871, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер До 10.09.1893
ОтецКистанов (При Смерти Сына В 1892) Григорий ВасильевДо 1841 г.р.
МатьМатрёна СемёноваДо 1841 г.р.
Супруги
Дети
(Кистанова) Анисия Макаровна28.12.1891 г.р.
Кистанов Сергей Макаров10.09.1893 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1871
Бракосочетание
21.01.1891
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
21.01.1891
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.12.1891
Дочь: (Кистанова) Анисия Макаровна
Мать ребёнка: Сорокина Св-Во О Бр. 12.09.1939, Кистанова (Салмина) Агафия Павлова
Рождение ребёнка
10.09.1893
Мать ребёнка: Сорокина Св-Во О Бр. 12.09.1939, Кистанова (Салмина) Агафия Павлова
Смерть
До 10.09.1893