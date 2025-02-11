Матрёна Семёнова
женский, родилась До 1841
умерла Неизвестно
Супруги
Дети
Кистанов Василий Григорьев1863 г.р.Показать еще 5
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Нуштаева Лукия Григорьева / Гликерья Григорьева
Отец ребёнка: Кистанов (При Смерти Сына В 1892) Григорий Васильев
Рождение ребёнка
1863
Рождение ребёнка
25.01.1869
Дочь: Туйгунова Мария Солдатка Григорьева
Отец ребёнка: Кистанов (При Смерти Сына В 1892) Григорий Васильев
Рождение ребёнка
18.07.1871
Сын: Кистанов, Солдат Макар Григорьев
Отец ребёнка: Кистанов (При Смерти Сына В 1892) Григорий Васильев
Рождение ребёнка
24.01.1874
Отец ребёнка: Кистанов (При Смерти Сына В 1892) Григорий Васильев
Рождение ребёнка
1876
Рождение ребёнка
01.07.1879
Дочь: Кургаева (Кистанова В 1900) Ефимия Григорьева
Отец ребёнка: Кистанов (При Смерти Сына В 1892) Григорий Васильев
Смерть
Неизвестно