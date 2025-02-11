Матрёна Семёнова До 1841 — найти родственников по фамилии на Familio

Матрёна Семёнова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась До 1841

умерла Неизвестно

Супруги
Кистанов (При Смерти Сына В 1892) Григорий ВасильевДо 1841 г.р.
Дети
Нуштаева Лукия Григорьева / Гликерья Григорьева1859 г.р.
Кистанов Василий Григорьев1863 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кистанов (При Смерти Сына В 1892) Григорий Васильев

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Нуштаева Лукия Григорьева / Гликерья Григорьева

Отец ребёнка: Кистанов (При Смерти Сына В 1892) Григорий Васильев

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1863

Сын: Кистанов Василий Григорьев

Отец ребёнка: Кистанов (При Смерти Сына В 1892) Григорий Васильев

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
25.01.1869

Дочь: Туйгунова Мария Солдатка Григорьева

Отец ребёнка: Кистанов (При Смерти Сына В 1892) Григорий Васильев

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
18.07.1871

Сын: Кистанов, Солдат Макар Григорьев

Отец ребёнка: Кистанов (При Смерти Сына В 1892) Григорий Васильев

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
24.01.1874

Сын: Кистанов Иван Григорьев

Отец ребёнка: Кистанов (При Смерти Сына В 1892) Григорий Васильев

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1876

Сын: Кистанов Александр Григорьев

Отец ребёнка: Кистанов (При Смерти Сына В 1892) Григорий Васильев

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
01.07.1879

Дочь: Кургаева (Кистанова В 1900) Ефимия Григорьева

Отец ребёнка: Кистанов (При Смерти Сына В 1892) Григорий Васильев

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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