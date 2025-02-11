Кистанов (При Смерти Сына В 1892) Григорий Васильев
мужской, родился До 1841, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер До 01.05.1898
ОтецКистанов Василий Лесная Стража 1844 Тимофеев1804 г.р.
МатьФедора1803 г.р.
Супруги
Матрёна СемёноваДо 1841 г.р.
Дети
Кистанов Василий Григорьев1863 г.р.Показать еще 5
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1841
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрёна Семёнова
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Нуштаева Лукия Григорьева / Гликерья Григорьева
Мать ребёнка: Матрёна Семёнова
Рождение ребёнка
1863
Сын: Кистанов Василий Григорьев
Мать ребёнка: Матрёна Семёнова
Рождение ребёнка
25.01.1869
Дочь: Туйгунова Мария Солдатка Григорьева
Мать ребёнка: Матрёна Семёнова
Рождение ребёнка
18.07.1871
Сын: Кистанов, Солдат Макар Григорьев
Мать ребёнка: Матрёна Семёнова
Рождение ребёнка
24.01.1874
Мать ребёнка: Матрёна Семёнова
Рождение ребёнка
1876
Сын: Кистанов Александр Григорьев
Мать ребёнка: Матрёна Семёнова
Рождение ребёнка
01.07.1879
Дочь: Кургаева (Кистанова В 1900) Ефимия Григорьева
Мать ребёнка: Матрёна Семёнова
Смерть
До 01.05.1898