Кистанов (При Смерти Сына В 1892) Григорий Васильев До 1841 — найти родственников по фамилии на Familio

Кистанов (При Смерти Сына В 1892) Григорий Васильев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился До 1841, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер До 01.05.1898

Отец
Кистанов Василий Лесная Стража 1844 Тимофеев1804 г.р.
Мать
Федора1803 г.р.
Супруги
Матрёна СемёноваДо 1841 г.р.
Дети
Нуштаева Лукия Григорьева / Гликерья Григорьева1859 г.р.
Кистанов Василий Григорьев1863 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1841

Отец: Кистанов Василий Лесная Стража 1844 Тимофеев

Мать: Федора

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрёна Семёнова

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Нуштаева Лукия Григорьева / Гликерья Григорьева

Мать ребёнка: Матрёна Семёнова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1863

Сын: Кистанов Василий Григорьев

Мать ребёнка: Матрёна Семёнова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
25.01.1869

Дочь: Туйгунова Мария Солдатка Григорьева

Мать ребёнка: Матрёна Семёнова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
18.07.1871

Сын: Кистанов, Солдат Макар Григорьев

Мать ребёнка: Матрёна Семёнова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
24.01.1874

Сын: Кистанов Иван Григорьев

Мать ребёнка: Матрёна Семёнова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1876

Сын: Кистанов Александр Григорьев

Мать ребёнка: Матрёна Семёнова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
01.07.1879

Дочь: Кургаева (Кистанова В 1900) Ефимия Григорьева

Мать ребёнка: Матрёна Семёнова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
До 01.05.1898

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