(Сорокина) Варвара Мироновна 25.11.1902 — найти родственников по фамилии на Familio

(Сорокина) Варвара Мироновна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 25.11.1902, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Сорокин Мирон Отставной Солдат Тимофеев1849 г.р.
Мать
Сорокина Св-Во О Бр. 12.09.1939, Кистанова (Салмина) Агафия Павлова05.02.1872 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1902

Отец: Сорокин Мирон Отставной Солдат Тимофеев

Мать: Сорокина Св-Во О Бр. 12.09.1939, Кистанова (Салмина) Агафия Павлова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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