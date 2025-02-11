(Сорокина) Варвара Мироновна
женский, родилась 25.11.1902, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецСорокин Мирон Отставной Солдат Тимофеев1849 г.р.
МатьСорокина Св-Во О Бр. 12.09.1939, Кистанова (Салмина) Агафия Павлова05.02.1872 г.р.
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Рождение
25.11.1902
Отец: Сорокин Мирон Отставной Солдат Тимофеев
Мать: Сорокина Св-Во О Бр. 12.09.1939, Кистанова (Салмина) Агафия Павлова
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно