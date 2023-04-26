Наталья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1822 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Мефодий Николаев

Отец ребёнка: Николай Алексеев

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Павел Николаев

Отец ребёнка: Николай Алексеев

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Козьма Николаев

Отец ребёнка: Николай Алексеев

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1850
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
37 семья
Место жительства
1858
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
31 семья
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Алексеев

Смерть
Неизвестно