Наталья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Сын: Мефодий Николаев
Отец ребёнка: Николай Алексеев
Рождение ребёнка
1847
Сын: Павел Николаев
Отец ребёнка: Николай Алексеев
Рождение ребёнка
1850
Сын: Козьма Николаев
Отец ребёнка: Николай Алексеев
Место жительства
1850
37 семья
Место жительства
1858
31 семья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Алексеев
Смерть
Неизвестно