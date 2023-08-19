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Николай Алексеев

Место рождения

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Алексей Матвеев

Мать: Мария Фёдорова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Мефодий Николаев

Мать ребёнка: Наталья Васильева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Павел Николаев

Мать ребёнка: Наталья Васильева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Козьма Николаев

Мать ребёнка: Наталья Васильева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1850
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
37 семья
Место жительства
1858
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
31 семья
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Васильева

Смерть
Неизвестно
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