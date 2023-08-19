Николай Алексеев
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Алексей Матвеев
Мать: Мария Фёдорова
Рождение ребёнка
1844
Сын: Мефодий Николаев
Мать ребёнка: Наталья Васильева
Рождение ребёнка
1847
Сын: Павел Николаев
Мать ребёнка: Наталья Васильева
Рождение ребёнка
1850
Сын: Козьма Николаев
Мать ребёнка: Наталья Васильева
Место жительства
1850
37 семья
Место жительства
1858
31 семья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Васильева
Смерть
Неизвестно