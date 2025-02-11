(Салмина) Прасковья Павловна
женский, родилась 08.10.1878, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецСалмин Павел Николаев05.12.1847 г.р.
Мать(Феодосия Сергеева) Феодора / Феодосия Сергеева1845 г.р.
Супруги
Иванов-Гаврилов-Дмитриев Петр Петрович16.12.1879 г.р.
Дети
Иванов-Дмитриев Иван Петрович03.02.1910 г.р.Показать еще 1
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Место
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Рождение
08.10.1878
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
24.01.1900
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1907
Дочь: (Иванова-Дмитриева) Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Иванов-Гаврилов-Дмитриев Петр Петрович
Рождение ребёнка
03.02.1910
Сын: Иванов-Дмитриев Иван Петрович
Отец ребёнка: Иванов-Гаврилов-Дмитриев Петр Петрович
Рождение ребёнка
29.10.1912
Отец ребёнка: Иванов-Гаврилов-Дмитриев Петр Петрович
Смерть
Неизвестно