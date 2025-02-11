(Салмина) Прасковья Павловна 08.10.1878 — найти родственников по фамилии на Familio

(Салмина) Прасковья Павловна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 08.10.1878, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Салмин Павел Николаев05.12.1847 г.р.
Мать
(Феодосия Сергеева) Феодора / Феодосия Сергеева1845 г.р.
Супруги
Иванов-Гаврилов-Дмитриев Петр Петрович16.12.1879 г.р.
Дети
(Иванова-Дмитриева) Анастасия Петровна1907 г.р.
Иванов-Дмитриев Иван Петрович03.02.1910 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1878

Отец: Салмин Павел Николаев

Мать: (Феодосия Сергеева) Феодора / Феодосия Сергеева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
24.01.1900

Муж: Иванов-Гаврилов-Дмитриев Петр Петрович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1907

Дочь: (Иванова-Дмитриева) Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Иванов-Гаврилов-Дмитриев Петр Петрович

Рождение ребёнка
03.02.1910

Сын: Иванов-Дмитриев Иван Петрович

Отец ребёнка: Иванов-Гаврилов-Дмитриев Петр Петрович

Рождение ребёнка
29.10.1912

Сын: Иванов Степан Петрович

Отец ребёнка: Иванов-Гаврилов-Дмитриев Петр Петрович

Смерть
Неизвестно

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