Туманова Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туманова Вера

Место рождения

Чудово, Чудовский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1945 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Чудово, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Туманов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туманов Василий

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
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