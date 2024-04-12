Туманова Вера
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Туманов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Туманов Василий
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область