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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1871 г. По жалобе поверенного крестьян Новгородского уезда Чудовской волости села Чудова Ивана Базарова. // Российский государс Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 7. Новгородская губерния. Стр. (часть 4) 8, 9, 14, 46. Издание доступно онлайн на сайте П Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
172. Чудово, село бывшее государственное, при реке Кересте, дворов 118, жителей 873, волостное правление (уездный город в 69 верстах), 2 церкви православные, 2 часовни, п Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Чудово19217691311344418242348416[...]
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
92Чудово поселок при станции (пслк.)2-го стана, 2-го зем. уч.Чудовского, Бововского и Гудаловского и частн. влад.—2474353878226722фбр.—Новгородская железная дорога, река Кересть.река2 школы, больница, почтовая станция, земская конная станция, врач, лсч., 3 постоялых двора, 2 гостин., винная лавка, 3 пив. лав., 7 чайн.
93Чудово (село)2-го стана, 2-го зем. уч.Чудовского118150615673128870++земледелиевоз. камня и дров.Новгородская железная дорога, река Кересть, Петербургское шоссе.рекаКв. ст. пр., школа, црк., часовня, фельдшерский пункт, сен. рын., винная лавка, 7 мелочная лавка, 2 постоялых двора, 4 чайных, пивная лавка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
13081Чудовогород59°07'00"31°40'00"O-36-028
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49650101001г Чудовогород