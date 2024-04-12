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Туманов Василий

Место рождения

Высокие, Поставский район, Витебская область

Дата рождения

08.03.1945

Дата смерти

Около 1997

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1922 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1945

Отец: Туманов Иван

Мать: Туманова Матрона

Высокие, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Туманова Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туманова Вера

Смерть
Около 1997
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Причина смерти: Инфаркт
Похороны
Неизвестно
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
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