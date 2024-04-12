Туманов Василий
Место рождения
Дата рождения08.03.1945
Дата смертиОколо 1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1945
Отец: Туманов Иван
Мать: Туманова Матрона
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Туманова Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Туманова Вера
Смерть
Около 1997
Причина смерти: Инфаркт
Похороны
Неизвестно