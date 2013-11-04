Туманова (Чувалова) Матрона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туманова (Чувалова) Матрона

Место рождения

Станюнай, Panevėžio rajono savivaldybė, Panevėžio apskritis

Дата рождения

14.10.1922

Дата смерти

04.11.2013

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1922

Отец: Чувалов Макар

Мать: Чувалова Евдокия

Станюнай, Panevėžio rajono savivaldybė, Panevėžio apskritis
Рождение ребёнка
19.05.1939

Сын: Туманов Лаферий

Отец ребёнка: Туманов Иван

Высокие, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
15.11.1939

Дочь: Христина

Отец ребёнка: Туманов Иван

Высокие, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
03.05.1943

Дочь: Александрина (Aleksandrina)

Отец ребёнка: Туманов Иван

Высокие, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
03.05.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Туманов Иван

Высокие, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
08.03.1945

Сын: Туманов Василий

Отец ребёнка: Туманов Иван

Высокие, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
19.12.1947

Сын: Туманов Патапий

Отец ребёнка: Туманов Иван

Высокие, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
02.08.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Туманов Иван

Высокие, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
21.11.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Туманов Иван

Высокие, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
21.02.1954

Дочь: Гвозд Ефросиния

Отец ребёнка: Туманов Иван

Высокие, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
20.02.1957

Дочь: Зоя

Отец ребёнка: Туманов Иван

Высокие, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
04.06.1958

Сын: Туманов Сергей

Отец ребёнка: Туманов Иван

Высокие, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
01.04.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Туманов Иван

Высокие, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
19.01.1962

Дочь: Матусевич Елена

Отец ребёнка: Туманов Иван

Высокие, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
26.02.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Туманов Иван

Высокие, Поставский район, Витебская область
Смерть
04.11.2013
Похороны
Неизвестно
Лынтупы, Поставский район, Витебская область
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