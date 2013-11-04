Туманова (Чувалова) Матрона
Место рождения
Дата рождения14.10.1922
Дата смерти04.11.2013
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1922
Отец: Чувалов Макар
Мать: Чувалова Евдокия
Рождение ребёнка
19.05.1939
Сын: Туманов Лаферий
Отец ребёнка: Туманов Иван
Рождение ребёнка
15.11.1939
Дочь: Христина
Отец ребёнка: Туманов Иван
Рождение ребёнка
03.05.1943
Дочь: Александрина (Aleksandrina)
Отец ребёнка: Туманов Иван
Рождение ребёнка
03.05.1943
Рождение ребёнка
08.03.1945
Сын: Туманов Василий
Отец ребёнка: Туманов Иван
Рождение ребёнка
19.12.1947
Сын: Туманов Патапий
Отец ребёнка: Туманов Иван
Рождение ребёнка
02.08.1950
Рождение ребёнка
21.11.1952
Рождение ребёнка
21.02.1954
Дочь: Гвозд Ефросиния
Отец ребёнка: Туманов Иван
Рождение ребёнка
20.02.1957
Дочь: Зоя
Отец ребёнка: Туманов Иван
Рождение ребёнка
04.06.1958
Сын: Туманов Сергей
Отец ребёнка: Туманов Иван
Рождение ребёнка
01.04.1960
Рождение ребёнка
19.01.1962
Дочь: Матусевич Елена
Отец ребёнка: Туманов Иван
Рождение ребёнка
26.02.1964
Смерть
04.11.2013
Похороны
Неизвестно
Лынтупы, Поставский район, Витебская область