Аристов Андрей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аристов Федор
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Аристова (Рыбачкова) Ольга Петровна
Рождение ребёнка
16.02.1919
Сын: Аристов Василий Андреевич
Мать ребёнка: Аристова (Рыбачкова) Ольга Петровна
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Аристова (Рыбачкова) Ольга Петровна
Смерть
Неизвестно