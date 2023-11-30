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Аристов Андрей Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аристов Федор

Мать: Коновалова Ксения Викторовна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Аристов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Аристова (Рыбачкова) Ольга Петровна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
16.02.1919

Сын: Аристов Василий Андреевич

Мать ребёнка: Аристова (Рыбачкова) Ольга Петровна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Аристов Виктор Андреевич

Мать ребёнка: Аристова (Рыбачкова) Ольга Петровна

Смерть
Неизвестно

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