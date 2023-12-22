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Аристов Василий Андреевич

Место рождения

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Дата рождения

16.02.1919

Дата смерти

19.11.1984

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1916 г.р.

Дети

1940 г.р.
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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1919

Отец: Аристов Андрей Федорович

Мать: Аристова Ольга Петровна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
22.03.1940

Сын: Аристов Вячеслав Васильевич

Мать ребёнка: Аристова Мария Ильинична

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
10.09.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аристова Мария Ильинична

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
17.12.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аристова Мария Ильинична

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аристова Мария Ильинична

Смерть
19.11.1984
Пенза, город Пенза, Пензенская область
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