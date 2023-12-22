Аристов Василий Андреевич
Место рождения
Дата рождения16.02.1919
Дата смерти19.11.1984
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1919
Отец: Аристов Андрей Федорович
Мать: Аристова Ольга Петровна
Рождение ребёнка
22.03.1940
Сын: Аристов Вячеслав Васильевич
Мать ребёнка: Аристова Мария Ильинична
Рождение ребёнка
10.09.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аристова Мария Ильинична
Рождение ребёнка
17.12.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аристова Мария Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аристова Мария Ильинична
Смерть
19.11.1984