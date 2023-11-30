Аристова (Рыбачкова) Ольга Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рыбачков Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Аристов Андрей Федорович
Рождение ребёнка
16.02.1919
Сын: Аристов Василий Андреевич
Отец ребёнка: Аристов Андрей Федорович
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Аристов Андрей Федорович
Смерть
Неизвестно