Аристова (Рыбачкова) Ольга Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аристова (Рыбачкова) Ольга Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рыбачков Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Аристов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Аристов Андрей Федорович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
16.02.1919

Сын: Аристов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Аристов Андрей Федорович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Аристов Виктор Андреевич

Отец ребёнка: Аристов Андрей Федорович

Смерть
Неизвестно

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