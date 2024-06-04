Пасынков Тихон (Тихонко) Афанасьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1605
Дата смертиПосле 1646
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1605
Отец: Пасынков Афанасий (Офонка)
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1629
Сын: Пасынков Петр (Петрушка) Тихонов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1633
Сын: Пасынков Илья (Илюшка) Тихонов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1639
Сын: Пасынков Иван (Ивашко) Тихонов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1641
Сын: Пасынков Афанасий Тихонов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1646