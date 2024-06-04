Пасынков Тихон (Тихонко) Афанасьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПасынков Тихон (Тихонко) Афанасьев

Пасынков Тихон (Тихонко) Афанасьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1605

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1605

Отец: Пасынков Афанасий (Офонка)

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1629

Сын: Пасынков Петр (Петрушка) Тихонов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1633

Сын: Пасынков Илья (Илюшка) Тихонов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1639

Сын: Пасынков Иван (Ивашко) Тихонов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1641

Сын: Пасынков Афанасий Тихонов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1646

Мы используем куки для улучшения работы сайта.