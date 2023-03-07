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Пасынков Иван (Ивашко) Тихонов

Место рождения

дер. Стулов Погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1639

Дата смерти

Между 1673 и 1677

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1639

Отец: Пасынков Тихон (Тихонко) Афанасьев

Мать: не указана

дер. Стулов Погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1671

Сын: Пасынков Кирилл (Кирюшка) Иванов

Мать ребёнка: Пасынкова Елизавета (Алиссафьица)

Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1673

Сын: Пасынков Дорофей (Доронка) Иванов

Мать ребёнка: Пасынкова Елизавета (Алиссафьица)

Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пасынкова Елизавета (Алиссафьица)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Между 1673 и 1677
Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область