Пасынков Иван (Ивашко) Тихонов
Место рождениядер. Стулов Погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1639
Дата смертиМежду 1673 и 1677
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1639
Отец: Пасынков Тихон (Тихонко) Афанасьев
Мать: не указана
дер. Стулов Погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1671
Сын: Пасынков Кирилл (Кирюшка) Иванов
Мать ребёнка: Пасынкова Елизавета (Алиссафьица)
Рождение ребёнка
Около 1673
Сын: Пасынков Дорофей (Доронка) Иванов
Мать ребёнка: Пасынкова Елизавета (Алиссафьица)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1673 и 1677