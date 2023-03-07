Пасынков Илья (Илюшка) Тихонов
Место рождениядер. Стулов Погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1633
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1633
Отец: Пасынков Тихон (Тихонко) Афанасьев
Мать: не указана
дер. Стулов Погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1655
Сын: Пасынков Еремей (Еремка) Ильин
Мать ребёнка: не указана
дер. Стулов Погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1660
Сын: Пасынков Михаил (Мишка) Ильин
Мать ребёнка: не указана
дер. Стулов Погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1664
Сын: Пасынков Артемий (Артюшка) Ильин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1676
Сын: Пасынков Андрей (Андрюшка) Ильин
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1678