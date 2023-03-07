Пасынков Илья (Илюшка) Тихонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пасынков Илья (Илюшка) Тихонов

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Место рождения

дер. Стулов Погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1633

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1633

Отец: Пасынков Тихон (Тихонко) Афанасьев

Мать: не указана

дер. Стулов Погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1655

Сын: Пасынков Еремей (Еремка) Ильин

Мать ребёнка: не указана

дер. Стулов Погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1660

Сын: Пасынков Михаил (Мишка) Ильин

Мать ребёнка: не указана

дер. Стулов Погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1664

Сын: Пасынков Артемий (Артюшка) Ильин

Мать ребёнка: не указана

Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1676

Сын: Пасынков Андрей (Андрюшка) Ильин

Мать ребёнка: не указана

Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1678
Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
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