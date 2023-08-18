Гаев Харлампий Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гаева Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гаева Акилина Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1872
Дочь: Бякова (Гаева) Любовь Харлампиевна
Мать ребёнка: не указана
Дата вычислена исходя из записи о бракосочетании Девичья фамилия Гаева, деревни Масловская
Рождение ребёнка
02.02.1878
Дочь: (Гаева) Алевтина Харлампиевна
Мать ребёнка: Гаева Акилина Николаевна
Метрической книге Спасской Поршенской церкви
Рождение ребёнка
01.01.1908
Дочь: (Гаева) Клавдия Харлампиевна
Мать ребёнка: Гаева Евдокия Ивановна
Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви 29. Оп.39 т. 2. Д. 842 разворот 1223 Восприемник Наталья Васильевна Бякова
Рождение ребёнка
28.04.1909
Сын: Бяков Максим Харлампиевич
Мать ребёнка: Гаева Евдокия Ивановна
Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви ф29. Оп.39 т. 2. Д. 882 разворот 1249 Восприемник Ювеналий Георгиевич Гаев
Смерть
Неизвестно