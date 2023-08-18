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Гаев Харлампий Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаева Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаева Акилина Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1872

Дочь: Бякова (Гаева) Любовь Харлампиевна

Мать ребёнка: не указана

Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Дата вычислена исходя из записи о бракосочетании Девичья фамилия Гаева, деревни Масловская
Рождение ребёнка
02.02.1878

Дочь: (Гаева) Алевтина Харлампиевна

Мать ребёнка: Гаева Акилина Николаевна

Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Метрической книге Спасской Поршенской церкви
Рождение ребёнка
01.01.1908

Дочь: (Гаева) Клавдия Харлампиевна

Мать ребёнка: Гаева Евдокия Ивановна

Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви 29. Оп.39 т. 2. Д. 842 разворот 1223 Восприемник Наталья Васильевна Бякова
Рождение ребёнка
28.04.1909

Сын: Бяков Максим Харлампиевич

Мать ребёнка: Гаева Евдокия Ивановна

Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви ф29. Оп.39 т. 2. Д. 882 разворот 1249 Восприемник Ювеналий Георгиевич Гаев
Смерть
Неизвестно

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