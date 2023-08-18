(Гаева) Клавдия Харлампиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1908
Дата смерти25.01.1908
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1908
Отец: Гаев Харлампий Игнатьевич
Мать: Гаева Евдокия Ивановна
Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви 29. Оп.39 т. 2. Д. 842 разворот 1223 Восприемник Наталья Васильевна Бякова
Смерть
25.01.1908
Метрической книге Спасской Поршенской церкви Фонд № 29. Оп.39 т. 2. Д. 842 разворот 1252