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(Гаева) Клавдия Харлампиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1908

Дата смерти

25.01.1908

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1908

Отец: Гаев Харлампий Игнатьевич

Мать: Гаева Евдокия Ивановна

Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви 29. Оп.39 т. 2. Д. 842 разворот 1223 Восприемник Наталья Васильевна Бякова
Смерть
25.01.1908
Метрической книге Спасской Поршенской церкви Фонд № 29. Оп.39 т. 2. Д. 842 разворот 1252

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